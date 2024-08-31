رسالة جديدة من شقيق الباحثة ريم حامد بعد وفاتها الغامضة في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

نشر أحمد حامد، شقيق الباحثة الراحلة ريم حامد، طالبة الدكتوراه المصرية في مجال التكنولوجيا الحيوية التي توفيت خلال الأيام الماضية في فرنسا، نتيجة حادث غامض، منشورا جديدا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

ودعا أحمد حامد، في منشوره بالرحمة والمغفرة لشقيقته، قائلا: اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فارحمها رحمة تطمئن بها نفسها، وتقر بها عينها، اللهم احشرها مع المتقين إلى الرحمن وفدا، اللهم احشرها مع أصحاب اليمين، واجعل تحيتها سلام لك من أصحاب اليمين.. حق ريم حامد".

جدير بالذكر أن الباحثة ريم حامد البالغة من 29 عامًا توفيت في ظروف غامضة خاصة بعد تداول تدوينات سبق أن نشرتها على حسابها في "فيسبوك"، تحدثت فيها عن تعرضها لمضايقات وملاحقات من أشخاص لم تسمهم، ألمحت إلى أنهم ينتمون إلى جهة عملها.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع عن كثب واقعة وفاة الباحثة المصرية ريم حامد.

وقالت الوزارة، إنه فور تلقي القنصلية العامة لمصر في باريس خبر وفاة المواطنة، تواصلت القنصلية في الحال مع السلطات الفرنسية للوقوف على ملابسات واقعة الوفاة وطلب موافاة القنصلية المصرية بنتائج التحقيق في أسرع وقت.

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