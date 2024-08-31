ماذا فعل أبليس ليلة ميلاد النبي؟.. داعية اسلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد قادوس:

ماذا فعل أبليس ليلة ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام؟.. سؤال تلقاه الخليج 365 وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده حكى السهيلي عن تفسير بقي بن مخلد الحافظ : أن إبليس رن أربع رنات; حين لعن ، وحين أهبط ، وحين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحين أنزلت الفاتحة.

وأضاف علي في رده لمصراوي: إن الرن هو: صوت بحزن وكآبة.

وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة رحمه الله تعالى قال: قال إبليس لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ولد الليلة ولد يفسد علينا أمرنا فقال له جنوده: لو ذهبت إليه فخبلته فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الله جبريل فركضه برجله ركضة فوقع بعدن.

وروى الزبير بن بكار وابن عساكر عن معروف بن خربوذ رحمه الله تعالى قال: كان إبليس يخترق السماوات السبع. فلما ولد عيسى حجب من ثلاث سموات، وكان يصل إلى أربع فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم حجب من السبع.

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