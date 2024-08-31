شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير الخدمة الطبية على الأسر الأكثر احتياجا أولوية للتحالف الوطنى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يأتي محور الرعاية الصحية على رأس المحاور التنموية التي تعمل عليها خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل الارتقاء بالمنظومة الخدمية في المجال الطبي لتحسين الرعاية المقدمة للأسر الأكثر احتياجًا وتقديم الصحي المباشر لهم من خلال قوافل متعددة ومتنوعة تتوجه للقرى والنجوع الأكثر فقرا.

وفي إطار ذلك، قامت السفيرة نبيلة مكرم – رئيس الامانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووفد من الامانة الفنية للتحالف بزيارة مؤسسة بنك الشفاء المصري لمناقشة سبل التعاون فيما يتعلق بالعمل الاهلي والتنموي في قطاع الصحة، لدعم الأسر الأولى بالرعاية في كل محافظات مصر، وتناولت الزيارة أهمية تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين في مصر لضمان وصول الخدمة الطبية للمريض وتخفيف عبء المرض عنهم وعن أسرهم.

ويعد تسهيل وصول الخدمة الطبية للمريض، من أبرز أولويات التحالف الوطني التي يضعها في مقدمة جهوده، إذ نجح التحالف في إطلاق عدد من المبادرات للفحص المبكر لمختلف الأعمار من الأسر الأولى بالرعاية من بينها مبادرة عنيك في عنينا والتي تخطت عتبة المليون مواطن، والتي عملت على تنظيم قوافل طبية موسعة للكشف على أمراض العيون لأهالى القرى والنجوع، هذا بجانب الفحص الطبي المبكر على الأسر في القرى الأشد احتياجًا، بقوافل طبية متنوعة.



