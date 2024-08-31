شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل يؤكد على احترافية الشركة المتحدة فى تغطية فاعليات مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

أشاد حزب الجيل الديمقراطي بالنجاح المبهر لمهرجان العالم علمين والذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة، وبحضور اكثر من 100 جنسية من حول العالم.

وأكد محمود عز، الأمين العام المساعد للحزب، أن مهرجان العلمين أصبح واحدًا من أبرز الفعاليات الفنية والثقافية في المنطقة العربية، جمع الكثير من الأنشطة المتنوعة، الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية والفعاليات الرياضية، ليؤكد دوره في الفنون والترفيه بالمنطقة، وعكس تطور المدينة كمركز إقليمي للفعاليات الثقافية.

وأضاف "عز" أن المهرجان أبرز جمال المدينة وإطلالتها الخلابه علي شواطيء البحر المتوسط وقدرتها علي استيعاب عدد ضخم من السواح من مختلف دول العالم، مشيدا بالتغطية الإعلامية التى قام بها بمهنية عالية واقتدار فريق عمل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشارك فيها عدد كبير من الإعلاميين الشباب من الجنسين وكانوا متميزين ونقلوا الصورة للجمهور بأداء اكثر من رائع واحترافيه كبيرة وذلك في تغطيتهم لأحداث المهرجان المختلفة وأيضاً الزيارات التي قام بها عدد من المسؤولين الدوليين للمهرجان.

وأكد محمود عز أن تخصيص 60%؜ من إيرادات المهرجان لصالح أهالينا في قطاع غزة هي لافتة طيبة وإنسانية من إدارة المهرجان ورسالة قوية من المصريين أنهم يقفون صفا واحداً خلف الشعب الفلسطيني العظيم، داعيا إدارة المهرجان والحكومة بضرورة استغلال نجاح الدورتين السابقتين في استغلال مدينة العلمين الجديدة كواجهةسياحية وثقافية طوال العام حتي يتم وضعها كمدينة سياحية جديدة وسط خريطة السياحه العالمية .