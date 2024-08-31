الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 22 فلسطينيا من الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة -

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 22 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية خلال يومين ، بينهم صحفي وسيدة، بالإضافة إلى أطفال وأسرى سابقين.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية التي أعلن عنها الاحتلال في شمال الضفة، الأربعاء الماضي، ارتفع إلى نحو 70 معتقلا، وذلك مع استمرار عدوان الاحتلال في محافظة جنين، واقتحام مناطق مختلفة في الضّفة.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و300 مواطن فلسطيني من الضّفة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل ، حيث تواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، إنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها.

قوات الاحتلال تستخدم الفلسطينيين دروعا بشرية فى حى الدمج بمخيم جنين

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تستخدم الأهالي الفلسطينيين دروعا بشرية في حى الدمج بمخيم مدينة جنين.

وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح السبت، من عملياتها العسكرية في مخيم جنين، بالضفة الغربية المحتلة، إذ قال شهود عيان إن عناصر الجيش الإسرائيلي تجري عمليات بحث وتفتيش من بيت لبيت في المخيم، كما اعتقلوا عدداً من الفلسطينيين في المخيم.

بينما قالت كتائب "القسّام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، السبت، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات بـ"الأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة"، مع قوة إسرائيلية في بلدة كفر دان غربي مدينة جنين بالضفة الغربية.

وكان الجيش الإسرائيلي، قام بعمليات تدمير واسعة للبنى التحتية في مخيم جنين في الأيام الأخيرة، ما أدى لانقطاع الماء والكهرباء عن المنازل في المخيم.

وجاءت عملية الاقتحام هذه بعد ليلة من الاقتحامات المماثلة للأحياء الشرقية من مدينة جنين، جرى خلالها اعتقال العشرات، وتدمير البنى التحتية، فيما احتل الجنود الإسرائيليون عشرات المنازل وتمركزا فيه.

الاحتلال الإسرائيلي يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل .

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير عام أوقاف الخليل غسان الرجبي قوله إن قوات الاحتلال أغلقت الحرم فجر اليوم أمام موظفي الأوقاف والمصلين خلال اقتحامها مدينة الخليل، وأعادت فتحه لصلاة الظهر، وسط إجراءات مشددة وتفتيش للمواطنين عند الحواجز العسكرية وعلى البوابات المقامة على مداخله.