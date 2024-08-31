الاحتلال الإسرائيلي يمنع نقل المياه إلى مستشفى جنين الحكومي

ياسر رشاد - القاهرة -

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، صهاريج المياه التابعة للدفاع المدني في جنين من الوصول إلى مستشفى جنين الحكومي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير مركز الدفاع المدني في جنين ضرغام زكارنة، إن جيش الاحتلال المتمركز أمام بوابة المستشفى الحكومي منع طواقم الدفاع من نقل المياه إلى داخل المستشفى، حيث يحتاج قسم غسيل الكلى الى 100 كوب يوميا من المياه.

ولليوم الرابع على التوالي يعاني مستشفى جنين الحكومي من نقص شديد في المياه، بسبب تدمير خط الماء الرئيسي المغذي له بفعل عدوان الاحتلال.

استشهاد 41 فلسطينيا منذ الفجر بعمليات للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بمقتل وإصابة العشرات في قصف للجيش الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة، في اليوم الـ 330 للعدوان.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا 3 جثامين وعددا من الإصابات إلى مستشفى المعمداني، جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما انتشل مسعفون 3 شهداء بعد قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حجاج في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني.

وأضافت “وفا” أن مواطنا قتل وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية لعائلة نصار في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استشهد 9 مواطنين جراء استهداف الاحتلال عمارة عليان أبو يوسف غرب مخيم النصيرات وسط القطاع بقذيفتي مدفعية، وجرى نقلهم إلى مستشفى العودة في المخيم.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهد 4 مواطنين وأصيب عدد آخر إثر استهداف الاحتلال الطابق الأخير من عمارة تعود لعائلة حمد، وجرى نقلهم إلى مستشفى العودة في المخيم، كما استشهد 4 مواطنين جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة زقوت في منطقة الحساينة غرب المخيم.

بالإضافة إلى ذلك، استشهد 5 مواطنين وأصيب 15 آخرون من عائلة أبو بكر، جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة الجبور في منطقة “جورة اللوت” بخان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي عمارة أبو سرية عند مفترق أبو حبيب في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما نسف جيش الاحتلال مباني بالتزامن مع استهداف مدفعي كثيف، في المنطقة الجنوبية من حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40602 مواطن، وإصابة 93855 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

جهاز الدفاع المدني بغزة: استشهاد أسرة كاملة جراء استهداف قوات الاحتلال لمبنى في خان يونس

قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تستهدف المنازل في قطاع غزة.

وأشار المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"اليوم /السبت/، إلى أن الليلة الماضية كان عصيبة على كافة قطاع غزة حيث تم استهداف خان يونس (جنوب القطاع) بشكل كبير، لافتا إلى في الوقت ذاته إلى أن قوات الاحتلال استهدفت أحد المباني السكنية ما أسفر عن استشهاد أسرة كاملة.

وأوضح أنه عقب انسحاب قوات الاحتلال من خان يونس ، تم انتشال جثامين أكثر من 40 مواطنا فلسطينيا.. مبينا في الوقت ذاته أن أغلب ما يتم انتشاله من المناطق المستهدفة من الأطفال والنساء