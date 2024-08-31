اكتشاف 4 حالات إصابة بجدري القردة في باكستان

ياسر رشاد - القاهرة -

ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس جدري القردة (إم بوكس) في باكستان إلى 4 إصابات وذلك بعد اكتشاف حالة إصابة جديدة لمسافر عائد من الخارج.

وذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية اليوم السبت نقلا عن مدير الصحة العامة بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غرب البلاد قوله إنه تم التأكد من إصابة المسافر بالفيروس بعد أن ظهرت عليه أعراض الإصابة خلال فصحه بالمطار، مضيفا أن المصاب في حالة مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد مستشفيات مدينة "بيشاور".

كانت وزارة الصحة الباكستانية أعلنت في وقت سابق رفع حالة التأهب في جميع المطارات الدولية بمختلف أنحاء البلاد، لمواجهة عدوى جدري القردة التي باتت تثير قلقا دوليا.

وطلبت من الجهات المعنية في المطارات توفير أماكن لفحص الركاب وأفراد الطاقم عند الوصول، وأماكن أخرى لعزل الحالات المشتبه بها، إلى جانب الالتزام باتخاذ التدابير الاحترازية، من أجل الحد من خطر انتشار المرض داخل البلاد.

يذكر أن جدري القردة هو مرض فيروسي ينتشر بشكل أساسي في مناطق الغابات المطيرة الاستوائية في وسط وغرب إفريقيا، وينتقل عن طريق الاتصال بشكل وثيق مع شخص مصاب، أو عبر ملامسة حيوان مصاب أو مادة ملوثة بالفيروس، ويسبب الحمى والطفح الجلدي، وأعراضه تشبه الأنفلونزا.