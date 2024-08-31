ارتفاع حالات الإصابة بجدري القردة في نيجيريا إلى 48 حالة

ياسر رشاد - القاهرة -

ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بجدري القردة في نيجيريا إلى 48 حالة، تم اكتشافها في العاصمة أبوجا و20 ولاية أخرى.

وذكر المركز النيجيري لمكافحة الأمراض ، وفقا لموقع أوول أفريكا المختص بالشؤون الأفريقية اليوم السبت ، أنه على الرغم من ارتفاع الحالات، لم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة.

وتلقت نيجيريا الأسبوع الماضي 10 آلاف جرعة لقاح من الولايات المتحدة للمساعدة في السيطرة على تفشي المرض ولمنع انتشار الفيروس بشكل أكبر، كما تم تقديم نموذج إقرار صحي للمسافرين الدوليين.

وأعلن الاتحاد الأفريقي حالة طوارئ صحية عامة بسبب الانتشار السريع للفيروس في أنحاء القارة.

وينتقل الجدري من خلال الاتصال بالقوارض المصابة أو الأفراد أو الأشياء الملوثة، وتتطور الأعراض عادة بعد 5 إلى 21 يومًا من التعرض، بما في ذلك الحمى وآلام الجسم وتضخم الغدد الليمفاوية والآفات الجلدية.

وعلى الرغم من عدم وجود علاج محدد، إلا أن الأدوية المضادة للفيروسات يمكن أن تساعد في التعامل مع المرض، وتكون معظم الحالات خفيفة، ويتوقع الشفاء خلال بضعة أسابيع.

ويعد جدري القردة نوعا من أنواع الجدري ولكنه عادةً ما يسبب أعراضًا أخف مثل الحمى والصداع وآلام الجسم، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تظهر تقرحات وبثور مؤلمة على الوجه والصدر واليدين والأعضاء التناسلية، وينتشر الفيروس في المقام الأول من خلال التلامس الوثيق بين الجلد والجلد.

وقدرت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن إرسال حوالي 230 ألف جرعة لقاح قريبًا إلى الكونغو والمناطق المتضررة الأخرى،كما تعمل منظمة الصحة العالمية أيضًا على تنظيم حملات تثقيفية لرفع مستوى الوعي حول منع انتشار مرض الجدري في مناطق تفشي المرض.

وكانت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلنت في وقت سابق أن القارة تتوقع تلقي حوالي 380 ألف جرعة لقاح التي وعدت بها الجهات المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، فإن هذا أقل من 15% من الجرعات المطلوبة لإنهاء تفشي مرض الجدري في الكونغو، وفقًا للسلطات الصحية.