الاحتلال الإسرائيلي يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي

ياسر رشاد - القاهرة - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل .

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير عام أوقاف الخليل غسان الرجبي قوله إن قوات الاحتلال أغلقت الحرم فجر اليوم أمام موظفي الأوقاف والمصلين خلال اقتحامها مدينة الخليل، وأعادت فتحه لصلاة الظهر، وسط إجراءات مشددة وتفتيش للمواطنين عند الحواجز العسكرية وعلى البوابات المقامة على مداخله.

مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر اتخذت موقفا صريحا وصارما برفض تهجير الفلسطينيين من غزة

قال مستشار الرئيس الفسطيني محمود الهباش، إن مصر اتخذت موقفا صريحا وصارما برفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة .

وأضاف الهباش ، اليوم السبت أن المحاولات الإسرائيلية لإفراغ قطاع غزة من سكانه فشلت بسبب الرفض الفلسطيني والرفض المصري، مؤكدا أن هدف إسرائيل ونتنياهو من وراء كل هذه الإعتداءات والسياسات الإجرامية هو تصفية القضية الفلسطينية وإجبار الشعب الفلسطيني على القبول بلا شيء، والقبول بمجرد الحياة فقط.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول إطالة أمد الحرب على قطاع غزة من أجل ضمان بقاءه في السلطة، معتمدا في ذلك على الدعم المطلق من الولايات المتحدة الأمريكية التي توفر الغطاء السياسي والعسكري للعدوان الإسرائيلي في ظل موقف دولي لا يرتقي للمستوى المطلوب.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني أنه على المستوى النظري والسياسي هناك موقف عربي وإسلامي ودولي جيد ولكن على المستوى العملي لا يوجد أي موقف عملي يمكن أن يؤثر في مسار الصراع والأحداث بحيث يلزم نتنياهو بالتوقف عن العداون الغاشم على قطاع غزة.

وأشار إلى أن آثار وتداعيات العدوان الإسرائيلي لا تتوقف فقط على صعيد الدمار الذي ينفذه جيش الاجتلال في قطاع غزة، من هدم المباني وإطلاق الصواريخ وقتل المدنيين، وإنما سيكون له تداعيات كارثية على المستوى البيئي والصحي.

وحذر من أن انتشار وتفشي فيروس شلل الأطفال ينذر بكارثة على الشعب الفلسطيني وينذر بكارثة صحية لا تتوقف عند حدود قطاع غزة ولكن ربما تستشري وتنتشر إلى مناطق أخرى، مضيفا أنه إذا لم يتدخل المجتمع الدولي لوقف العدوان ستبقى الأزمة قائمة لأن التطعيم وحده لا يكفي، فلابد من إعادة هيكلة المنظومة الصحية وإعادة بناء منظومة الإمداد بالمياه والغذاء والدواء والوقود.

الاحتلال الإسرائيلي يمنع نقل المياه إلى مستشفى جنين الحكومي

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، صهاريج المياه التابعة للدفاع المدني في جنين من الوصول إلى مستشفى جنين الحكومي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير مركز الدفاع المدني في جنين ضرغام زكارنة، إن جيش الاحتلال المتمركز أمام بوابة المستشفى الحكومي منع طواقم الدفاع من نقل المياه إلى داخل المستشفى، حيث يحتاج قسم غسيل الكلى الى 100 كوب يوميا من المياه.

ولليوم الرابع على التوالي يعاني مستشفى جنين الحكومي من نقص شديد في المياه، بسبب تدمير خط الماء الرئيسي المغذي له بفعل عدوان الاحتلال.