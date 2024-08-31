شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: «حياة كريمة» خطوة محورية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، تعد خطوة محورية في دعم الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن مبادرة حياة كريمة ليست مجرد مبادرة إنسانية واجتماعية، بل هي نموذج يحتذى به في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الطبقات المختلفة في المجتمع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة تشمل عدة محاور رئيسية تتضمن تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين.

وأكد النائب زكي عباس، أن المبادرة تمثل تعبيراً صادقاً عن إرادة القيادة السياسية في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري، كما تعكس اهتمام الدولة بتوجيه الموارد لتلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجاً، وتعزيز روح التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع.

وتابع عضو مجلس النواب، أن حياة كريمة ليست مجرد مشروع مؤقت، بل هي رؤية مستقبلية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين، مما يساهم في دعم الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.