اعلن مفوض الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني إن حكومة إسرائيل تشتري إعلانات على منصة غوغل “للتشهير بالوكالة ومنع المستخدمين من التبرع لها”. ولفت الى انه “كجزء من حملتها لتقويض وتشويه سمعة الأونروا، قامت حكومة إسرائيل بشراء إعلانات على غوغل لمنع المستخدمين من تقديم التبرعات للوكالة والقيام بحملة تشهير” ضدها.
وأكد لازاريني في منشور تصريح له، أن “هذا لا يضر بسمعة الوكالة فحسب، بل والأهم من ذلك أنه يعرض حياة موظفينا للخطر”. ىوطالب مفوض الأونروا بـ”وجوب وقف الجهود المتعمدة لنشر المعلومات المضللة والتحقيق فيها”.
وشدد على أن “نشر المعلومات المضللة والخاطئة لا يزال يستخدم سلاحا في الحرب على غزة”.
كانت هذه تفاصيل خبر لازاريني: حكومة إسرائيل تشتري إعلانات على غوغل للتشهير بالأونروا وهذا يعرض حياة موظفينا للخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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