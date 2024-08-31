باسيل من ماسا: الصحيح أن يكون اختيار رئيس الجمهورية والحكومة وغيره استحقاقا داخلياً وان نقوم نحن بالإختيار

زار رئيس التيار النائب جبران باسيل في محطته الخامسة إلى قضاء زحلة ماسا حيث أقام السيد محمود ناصر الموسوي غداءً على شرفه. واشار باسيل في كلمة له في الغداء الى أنه في كل مرة نأتي الى منطقة لنسمع الناس ونتعرف على المناطق اللبنانية وعلى مشروع جديد. وأكد: الاهم ما يوجد في بلدنا وهو تنوعنا واختلافنا عن بعضنا هو سبب لغنانا وعندما نكون مختلفين عن بعضنا يجب أن نحدد مساحات الاختلاف والإتفاق.

واشار باسيل الى أن اللامركزية هي انماء مناطقي والى ان كل منطقة لديها امكاناتها. ولفت الى أن مشكلة الحكومة المركزية هي اننا نربط حقوق الناس بهوى ورغبة الوزير وما تساعد فيه اللامركزية هو عدم وجود هذا الامر. وشدد على أن اللامركزية تختلف عن التقسيم ونحن شعب نحرم انفسنا من ثرواتنا لاننا نسير خلف الشعارات من دون أن نفهم معنى الفكرة.

وأكد باسيل أنه يمكن أن نختلف على إدارة البلد ولكن عندما يكون هناك خطر من الخارج لا يحق لنا أن نختلف عليه. واضاف: الصحيح أن يكون اختيار رئيس الجمهورية والحكومة وغيره استحقاقا داخلياً وان نقوم نحن بالإختيار، لافتا الى أن الخطر الاسرائيلي يجب ألا نختلف عليه والى أن ما تقوم به اسرائيل بغزة هو حقيقتها وعندما نواجه هذه الحقيقة بهذا الشكل نكون نرفضها.

وشدد على اننا دخلنا في حرب اكبر منا، وقال: عندما نقول لسنا مع فكرة هذ الحرب فهذا لا يقلل من وطنيتنا ونكون نحمي بلدنا من هذا الخطر، مضيفاً أن موقفنا الذي قلناه في ٢٠٠٦ لا نغيره ولا اذا اسرائيل اعتدت سنغير موقفنا، لافتا في المقابل إلى أن القوة ليست فقط بالسلاح بل ايضاً بالإقتصاد القوي.

واردف وطنيتنا كتيار تفرض علينا أن نفكر بكل الأبعاد الداخلية والخارجية ليكون بلدنا قوياً. وشدد على إنه ليست لدينا كل عناصر القوة لمواجهة خطر الحرب على لبنان إذا وقعت وهنا تكمن المشكلة وهذا سيؤدي الى المزيد من هجرة اللبنانيين.