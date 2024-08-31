تعاني من مشاكل بالصحة العقلية.. مواطنة ألمانية تطعن 6 أشخاص في حافلة بألمانيا

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الشرطة الألمانية، مساء الجمعة، إن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا، ثلاثة منهم في حالة خطيرة، في حادث طعن على متن حافلة في مدينة زيغن الواقعة غرب ألمانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الشرطة القول إنها ألقت القبض على امرأة مشتبه بها تبلغ من العمر 32 عاماً.

كان 40 شخصاً على الأقل يستقلون الحافلة المتجهة إلى مهرجان في مدينة زيغن، الواقعة على بعد حوالي 75 كيلومتراً شرق كولونيا، عندما وقع الهجوم حوالي الساعة 7:40 مساء بالتوقيت المحلي (17:40 بتوقيت غرينتش)، وفقاً لبيان الشرطة.

وأبلغ العديد من الركاب الشرطة التي قامت باعتقال المرأة، وهي مواطنة ألمانية. ولم يتضح الدافع وراء الجريمة، وقالت الشرطة إنه لا توجد معلومات تشير إلى أن الهجوم كان إرهابياً.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن المرأة التي نفذت الهجوم ربما كانت تعاني من مشكلات متعلقة بالصحة العقلية.

ويأتي هذه الحادث بعد أسبوع واحد تماماً من عملية الطعن المميتة في مدينة زولينغن الواقعة غربي ألمانيا، حيث قتل مهاجم يحمل سكيناً ثلاثة أشخاص وأصاب ثمانية آخرين.