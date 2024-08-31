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بينهم 19 سائحًا.. اختفاء مروحية على متنها 22 شخصًا شرق روسيا

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واس-موسكو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 19 سائحًا.. اختفاء مروحية على متنها 22 شخصًا شرق روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي عن فقدان مروحية Mi8- في شبه جزيرة كامتشاتكا، في الشرق الأقصى الروسي على متنها 22 شخصاً.
وذكرت الوكالة في بيانها اليوم، أن المروحية أقلعت من منطقة بركان فاتشكازهيتس، وعند الساعة 7:15 بتوقيت موسكو فقد الاتصال بها وعلى متنها 19 سائحاً وطاقمها المكون من 3 أفراد، مشيرة إلى أن البحث جارٍ عن الطائرة المفقودة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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