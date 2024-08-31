فارس: إسرائيل تحركت أمنيًا داخل إيران لتخفيف حدة ردها على اغتيال هنية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي تواصل مجددا مع جماعات إرهابية جنوب شرقي إيران لزعزعة أمن البلاد.

وأشار المصدر المطلع، أن إسرائيل بدأت تحركات أمنية داخل إيران لمنع أو تخفيف حدة ردها على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس إسماعيل هنية في قلب العاصمة طهران.

وشدد المصدر، على أن "مساعي الكيان الصهيوني لن تثني إيران عن الانتقام وقرارنا بالرد لا عودة عنه".

وتعهدت إيران برد "غير مسبوق" على عملية اغتيال هنية في طهران، وسط مساع دولية لتجنب تصعيد قد يتطور إلى حرب إقليمية.