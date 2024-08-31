بعد 3 أيام من البحث.. انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل فى قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي :

تمكنت قوات الإنقاذ النهري فى قنا، اليوم السبت، من انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقا بنهر النيل منذ 3 أيام ، وذلك في قرية الكراتية التابعة لمركز قوص.

كانت الأجهزة الأمنية بقنا تلقت بلاغا من غرفة العمليات يفيد بغرق طالب أثناء الاستحمام بنهر النيل بقرية الكراتية بمركز قوص، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع عمر حمدي مملوك، يبلغ من العمر 16 عاما، غرقا في أثناء الاستحمام بالنيل، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة بعد بحث دام ثلاثة أيام، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.