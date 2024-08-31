وزير التعليم يكشف الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقائه السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له، الإجراءات المتعلقة بالتعديلات التي تمت للخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وأوح وزير التعليم، أن الخريطة الزمنية، نتج عنها زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من ٢٣ أسبوعًا إلى ٣١ أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار ٥ دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة ٣٣%، ويساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط.

كما أكد الوزير، على أهمية تعليم اللغة الفرنسية على الوجه الأمثل بالمدارس التي تدرسها كلغة أولى، وأهمية الاستعانة بخبرات الجانب الفرنسي في تطوير مناهج اللغة الفرنسية، وكذلك الدعم من خلال الاشراف على تدريسها.