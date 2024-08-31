شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات معرض العاصمة الأول للكتاب برعاية حزب حماة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اليوم فعاليات معرض العاصمة الأول للكتاب، برعاية حزب حماة الوطن، بمركز القاهرة للمؤتمرات والمعارض، والذي يستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.

شهد حفل الافتتاح اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، اللواء طارق نصير، الأمين العام، الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد أمين التنظيم، اللواء صلاح المعداوي، أمين محافظة القاهرة، والنائبة رقية الهلالي، الأمين المساعد لأمانة محافظة سوهاج.

كما شارك في افتتاح معرض العاصمة للكتاب، الإعلامي الدكتور محمد الباز، الرئيس الشرفي للمعرض، الجميلي أحمد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة برادايس للثقافة والفنون والإعلام، والمستشار ناجي الناجي، المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة، وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وكوادر حماة الوطن.

وأعلن حزب حماة الوطن، أن دولة فلسطين، ضيف شرف مهرجان العاصمة الأول للكتاب، والدكتور سمير سرحان، شخصية المعرض.

وقام وفد حماة الوطن بجولة تفقدية داخل أجنحة المعرض المختلفة، والتي تضم مجموعة متنوعة من الإصدارات في كافة المجالات ولعدد من الناشرين.

وأكد اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن المعرض يأتي في إطار حرص الحزب على الاهتمام بقطاع الثقافة والعلوم، ونشر الوعي بين كل أبناء الشعب المصري.

وقال العوضي بالثقافة تستطيع أي دولة مواجهة الأفكار الظلامية والهدامة، مشيرا إلى أن قطاع الثقافة يشهد اهتمام غير مسبوق بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



معرض العاصمة الأول للكتاب (2)



معرض العاصمة الأول للكتاب (3)



معرض العاصمة الأول للكتاب (4)