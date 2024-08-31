شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إبراهيم الديب: مهرجان العلمين أصبح علامة بارزة تجذب الأنظار للمدينة والان مع تفاصيل الخبر

قال إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مهرجان العلمين أصبح من العلامات البارزة لجذب الأنظار للمدينة، وتخطى كونه حدثًا ترفيهيًا، حيث أصبح من الأدوات التي تعول عليها الدولة للترويج للمدينة، ويُسهم بقوة في إحداث تنمية شاملة للمنطقة بشكل عام، ويُسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر.

وأضاف إبراهيم الديب أن مهرجان العلمين الذي شهد اهتمامًا غير مسبوق قدم العديد من الرسائل سواء المباشرة أو غير المباشرة، والتي كان لها دور كبير فى جذب الأنظار للمدينة وما تتضمنه من فرص استثمارية غير مسبوقة على صعيد المنطقة بالكامل، وهو ما ساهم فى تعزيز من مسار التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل في كل المجالات، خاصة وأنه أصبح مظلة تنموية واقتصادية شاملة تستهدف دعم مختلف الفئات، وتعزيز صورة مصر كدولة مستقرة ومتقدمة.

وأشار إلى أن مهرجان العلمين يُساهم بقوة في تنشيط السياحة، خاصة أن مصر كانت تعتمد على سياحة الآثار والثقافة فقط، وهى نظرة محدودة للغاية، إذ أنّ السياحة لها أكثر من شق، كسياحة المؤتمرات والشواطئ والرياضة وغيرهم، ومهرجان العلمين ساهم بقوة فى تعزيز السياحة الشاطئية وتعظيم الاستفادة من واحدة من أبرز المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية فى هذا الصدد.