هاريس توجه دعوة إلى ترامب بشأن مناظرتهما المرتقبة

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، منافسها الجمهوري دونالد ترامب، اليوم السبت، إلى مناظرتها مع تشغيل المايكروفونات طوال المناظرة.

ووافقت هاريس والرئيس السابق ترامب على إجراء مناظرة تستضيفها شبكة (إيه.بي.سي نيوز) في العاشر من سبتمبر.

وقالت هاريس، في منشور على منصة إكس "دونالد ترامب يخضع لمستشاريه الذين لن يسمحوا له بإجراء مناظرة يتم خلالها تشغيل مكبر الصوت طوال الوقت. إذا كان فريقه لا يثق به، فإن الشعب الأميركي لا يمكنه ذلك بكل تأكيد".

وأضافت "نحن نتنافس على منصب رئيس الولايات المتحدة. دعونا نجري مناظرة بكل شفافية، مع تشغيل مكبرات الصوت طوال الوقت".

وذكر ترامب أنه كان يفضل ترك مكبر صوته مفتوحا وأنه لم يكن راضيا على كتم الصوت خلال المناظرة الأخيرة أمام الرئيس الحالي جو بايدن الذي انسحب من سباق الرئاسة تاركا المجال لنائبته هاريس.

وقد تساعد ما تسمى "مكبرات الصوت‭ ‬المفتوحة أو (الساخنة)" المرشحين السياسيين أو تضر بهم، إذ إنها تلتقط تعليقات قد تكون غير مناسبة للجمهور العام في بعض الأحيان. كما يمنع غلق مكبرات الصوت أحد طرفي المناظرة من مقاطعة الطرف الآخر.