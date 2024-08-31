شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: مهرجان العلمين يلعب دورا محوريا فى دعم قطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بمهرجان العلمين الجديدة، الذى يُعد من أبرز الأحداث السياحية والثقافية فى مصر خلال الفترة الأخيرة.

وقال مهران، إن المهرجان يلعب دورًا محوريًا فى دعم قطاع السياحة، وجذب الاستثمارات الجديدة، وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، وأوضح رئيس صحة الشيوخ، أن مهرجان العلمين الجديدة يأتى فى إطار رؤية الدولة الطموحة لتطوير المدن الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة فى كل المجالات، بما فى ذلك السياحة.

وأضاف النائب الدكتور على مهران، أن الفعاليات المتنوعة التى تضمنها المهرجان من عروض فنية وثقافية ورياضية تجذب الأنظار وتسلط الضوء على إمكانيات مصر كمقصد سياحى متميز، يجمع بين التراث الغنى والتطور الحديث.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن مهرجان العلمين الجديدة يسهم فى تعزيز الحركة السياحية، من خلال استقطاب الزوار من مختلف دول العالم، مما يساهم فى زيادة الإيرادات السياحية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.