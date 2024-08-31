شكرا لقرائتكم خبر عن النائب كريم طلعت السادات: مهرجان العلمين نجح في استقطاب أعداد غير مسبوقة من السياح والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن مهرجان العلمين يعد أحد أبرز الجهود التي تظهر التزام الحكومة بجذب السياحة بمختلف أنواعها، حيث استطاع المهرجان أن يحقق نجاحا كبيرا في استقطاب أعداد غير مسبوقة من السياح من مختلف الشرائح، موضحا أن المهرجان يقدم تجربة متكاملة للزوار من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والفنية والرياضية، التي تعزز من جاذبية المدينة وتسهم بشكل فعال في رفع مستوى الوعي السياحي عن مصر.

وأشار السادات إلى حرص الرئيس السيسي على استقبال عدد من ضيوفه في المدينة بجانب متابعة رئيس مجلس الوزراء لمنظومة العمل في العلمين تمثل دليلاً واضحا على جدية الحكومة في معالجة الملف السياحي وتعزيز الاستثمار في مصر، لافتا إلى أن هناك رؤى وخططا واضحة من الحكومة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الشمالية، التي تعد واحدة من الوجهات السياحية المميزة بفضل ما تتمتع به من مواقع طبيعية ساحرة، تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد القومي.

وأوضح السادات أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه الرؤى من خلال تعزيز البنية التحتية وتقديم التسهيلات للمستثمرين، مما سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة في مدينة العلمين خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن التركيز على تطوير هذه المنطقة يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز السياحة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار، ما سيسهم في ترسيخ مكانة مصر كوجهة سياحية رئيسية في المنطقة.

وثمن عضو مجلس النواب سعي الحكومة لزيادة عدد الفعاليات والمهرجانات بمدينة العلمين في المستقبل، نظرا لما تمثله من أهمية كبيرة في جذب السياح وإثراء تجربتهم، لافتا إلى أن مثل هذه الفعاليات تلعب دورا حيويا في الترويج لمصر عالميا وتعزيز التواجد السياحي في البلاد، وهو ما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإيرادات السياحية وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدا على أهمية استمرار الجهود الحكومية في تطوير مدينة العلمين كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز السياحة والاستثمار في مصر.