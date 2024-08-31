شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن الإعلامى القومى في ظل حروب الجيل الرابع" صالون لحزب حماة وطن غدا والان مع تفاصيل الخبر

ينظم حزب حماة وطن غدا الأحد، على هامش معرض العاصمة للكتاب صالونا ثقافيا تحت عنوان الأمن الإعلامى القومى فى ظل حروب الجيل، وذلك فى إطار تعزيز الوعى، انطلاقا من حرص الدولة والقيادة السياسية على بناء الإنسان والحفاظ على محددات الأمن القومى، والذى يلعب الإعلام سواء التقليدى أو جديد دورا مهما فى الحفاظ على هذه المحددات، وذلك فى حضور جمهور المعرض وعدد من القيادات الحزبية والشخصيات العامة.

ويشارك فى الجلسة اللواء أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة بمجلس الشيوخ، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر والعلوم التكنولوجية، وعلاء حيدر رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق، ويدير الجلسة الكاتب الصحفى أحمد التايب الكاتب والصحفى باليوم السابع.

وأكد الحزب أن الإعلام بات دوره كبير ومهم فى الحفاظ على الأمن القومى فى ظل انتشار تكنولوجيا المعلومات التى تعد من أهم اسلحة حروب الجيل الرابع والخامس، فمن خلال هذه التقنيات التى من الممكن أن تهدد المجتمعات على كل المستويات من خلال استهداف العقول وتوظيفها من قبل قوى الشرى لصالح أغراضهم.

ومن جانبه قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ أن فعاليات معرض العاصمة الأول للكتاب بمركز القاهرة للمؤتمرات والمعارض، والذى يستمر حتى 6 سبتمبر المقبل سوف يشهد عدة صالونات على مدار أيام المعرض وتشمل :

أولا: الأمن الإعلامى القومى فى ظل حروب الجيل الرابع

ثانيا: أبعاد المشكلة السكانية وأثرها على التنمية المستدامة

ثالثا: استراتيجية حقوق الإنسان فى مصر والطريق إلى الجمهورية الجديدة.

رابعا: الوعى وبناء الإنسان المصري

خامسا: عظيمات مصر إنجازات تاريخية وانتصارات حقيقية.

سادسا: العصر الذهبى للشباب من التأهيل إلى التمكين.

سابعا: التنمية المستدامة فى مصر آفاق وتحديات.

ثامنا: تعزيز القوة الناعمة لمصر على المستوى الإقليمى والدولي

وأكد اللواء طارق نصير أن هذه الفعاليات تأتى فى إطار اهتمام حزب حماة الوطن فى نشر الوعى الثقافى كأحد أدواره فى تنمية المجتمع.

وأشار نصير إلى أن من أهم هذه الفعاليات صالون "استراتيجية حقوق الإنسان فى مصر والطريق إلى الجمهورية الجديدة" حيث ستتطرق السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى الجهود الوطنية التى تقوم بها الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى تعزيز حقوق الإنسان كإحدى أضلاع ومكونات الجمهورية الجديدة، مشيدا بالدور الذى يقوم به المجلس القومى لحقوق الإنسان فى التعاون مع كافة الجهات المعنية والأحزاب السياسية فى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان فى مصر.