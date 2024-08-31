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أعلنت قيادة الجيش، في بيان، أنّ "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة القموعة- الشمال أوقفت مواطنًا واحدًا و13 فلسطينيًّا لإطلاقهم النار وحيازتهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية".
وذكر الجيش أنّ "دورية من مديرية المخابرات في منطقة المريجة – الضاحية الجنوبية لبيروت داهمت منزل المواطن (ح.ع.) وأوقفته لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وسرقة دراجات ناريّة والاتجار بها، وإطلاق النار وافتعال إشكالات".
هذا، وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش أعلن توقيف مواطنَين و13 فلسطينيًّا في منطقتَي القموعة والمريجة لارتكابهم جرائم مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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