لقاءات لباسيل مع جمعية تجار زحلة وغرفة التجارة والصناعة والشيخ القطان وحسين ديب صالح

التقى رئيس "التيار الوطني الحر " النائب جبران باسيل في أوتيل قادري- زحلة رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ احمد القطان، الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء رئيس التيار الوطني الحر والذي نعتبره قطبا من اقطاب البلد ونعتبر أن هذا البلد يسعى لوحدة اللبنانيين".

ودعا القطان الجميع الى "الوحدة والحوار من أجل مصلحة لبنان مشيرا الى انه لا يوجد أي عوائق أن يزور اللبنانيين بعضهم وهذا البلد يحتاج المزيد من اللحمة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والاجرام الذي تقوم به اسرائيل في غزة".

واشار القطان الى أن "زيارة باسيل لبر الياس هي من أجل التلاقي بين اللبنانيين، مضيفاً: لا شك أن هناك من يحرض على اللبنانيين وقدرهم أن يعيشوا مع بعضهم وهذه الحركة الاعتراضية تأتي خدمة لهؤلاء".

إلى ذلك، التقى باسيل رئيس بلدية مجدل عنجر سابقًا حسين ديب صالح مع وفد من البلدة، كما عقد لقاء مع جمعية تجار زحلة وغرفة التجارة والصناعة.