"الجديد": نواب "الوطني الحر" المستقيلين بصدد زيارة الراعي ولقاء مرتقب يجمع لودريان والعلولا بالرياض

أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنّ نواب التيار الوطني الحر المستقيلين "بصدد زيارة الصرح البطريركي في الايام المقبلة للقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وسيكون لهم موقف علني لتوضيح كل الاشكاليات".

إلى ذلك، كشفت معلومات لقناة "الجديد" أنّ "زيارة السفير السعودي وليد البخاري لرئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة توقفت على الملف الرئاسي واستعراضه ضمن تطورات المرحلة"، موضحة أنّ "بخاري غادر الى السعودية بعد لقائه بري حيث يزور الموفد الفرنسي جان إيف لودريان أيضاً الرياض".

وقالت: "هناك ترقب لاجتماع في السعودية يجمع لودريان و المستشار لدى الديوان الملكي نزار العلولا المكلّف بملف لبنان وبخاري وسيوضع على جدول أعماله البند الرئاسي بناء على تطورات المرحلة ويرجّح وصول لودريان الى بيروت في حال وصول النقاشات الى نقاط إيجابية".