القناة 12 الإسرائيلية: القوات المنتشرة بالضفة تأتي على حساب خطة لنقل القوات نحو الشمال

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر أمنية، أنّ "القوات المنتشرة بالضفة الغربية تأتي على حساب خطة لنقل القوات نحو الشمال"، عند الحدود مع لبنان.

وأشارت المصادر إلى أنّ "عملية الضفة الغربية لن تسمح بتحديث أهداف الحرب لتشمل إعادة سكان الشمال".

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي عمليته العسكرية في جنين وطوباس وطولكرم شمالي الضفة الغربية، والتي وصفها بالأوسع منذ عام 2002، بينما أعلنت الفصائل الفلسطينية الانتقال إلى المرحلة الثانية من هذه المعركة التي أطلقت عليها اسم "رعب المخيمات".

وتأتي هذه العملية تزامنًا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمواجهات مع حزب الله في الشمال منذ تشرين الأول 2023.