سريع: القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة "GROTON" في خليجِ عدن للمرة الثانية

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، أنّه "نفذتِ القوات المسلحة اليمنية بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةَ (GROTON) في خليجِ عدن، وذلك لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة".

وذكر أنّ "القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذت العملية وقدْ أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ دقيقٍ ومباشر"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الاستهدافُ هو الثاني للسفينةِ بعدَ استهدافِها في الثالثِ من آب الجاري".

وقال إنّ "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ نجاحَها في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ في البحرِ الأحمرِ وكذلك فرضِ قرارِ حظرِ الملاحةِ في منطقةِ العملياتِ المعلنِ عنها على كافةِ السفنِ المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ أوِ التي تتعاملُ معه بغضِّ النظرِ عن وجهتِها أوِ السفنِ التابعةِ لشركاتٍ لها علاقةٌ بهذا العدوِّ".

وأكّد سريع "استمرارَ عملياتِها البحريةِ في منطقةِ العملياتِ التابعةِ لها وكذلك استمرارَ إسنادِها للمقاومةِ الفلسطينيةِ الباسلةِ في قطاعِ غزةَ وفي الضفةِ الغربيةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".