إعلام إسرائيلي: مئات الإسرائيليين يغلقون مفرق كركور جنوب مدينة حيفا مطالبين بإسقاط الحكومة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "مئات الإسرائيليين يغلقون مفرق كركور جنوب مدينة حيفا مطالبين بإسقاط الحكومة الإسرائيلية". وفي وقت سابق، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، خلال مظاهرة في تل أبيب، إنّه "حتى يعود أبناؤنا من غزة لا بد من انصراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وإنقاذ الدولة"، وإنّ "نتانياهو وأعضاء الكابينيت قرروا عرقلة الصفقة (حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى) وتحويل محور فيلادلفيا لقبر للأسرى".

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