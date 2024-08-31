غانتس: الأولوية الآن هي إبرام صفقة التبادل وتحويل الجهود العسكرية نحو الشمال

ذكر زعيم حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، في تصريح، أنّ "وتيرة القتال والتقدم العسكري في غزة بطيئة جدا وهذه انتقادات موجهة للجيش"، مضيفًا "علينا أن نكون واقعيين فهذه معركة طويلة وتتطلب معالجة الوضع في الشمال".

وقال غانتس الذي كان وزيرًا في حكومة الحرب قبل حلّها: "يجب تحويل كل القدرات إلى الجبهة الشمالية"، مشيرًا إلى أنّ "الأولوية الآن هي إبرام صفقة التبادل وتحويل الجهود العسكرية نحو الشمال".

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي، بينما يستمر "حزب الله" في استهداف الجيش الإسرائيلي عند الحدود دعمًا لقطاع غزة.

ويأتي ذلك، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان.