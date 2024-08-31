مقتل 15 داعشيا وإصابة جنود أميركيين في العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم السبت، إن قواتها نفذت مداهمة مشتركة مع قوات الأمن العراقية في غرب البلاد في الساعات الأولى من صباح يوم 29 أغسطس الجاري، مما أدى إلى مقتل 15 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت "عناصر داعش كانوا مسلحين بأسلحة متعددة وقنابل يدوية وأحزمة انتحارية متفجرة".

وذكرت القيادة المركزية الأميركية أنه لا يوجد ما يشير إلى سقوط مصابين أو قتلى مدنيين في المداهمة.

وقال مسؤولان أميركيان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما اليوم السبت، إن خمسة من أفراد الجيش الأميركي أصيبوا خلال العملية ونُقل أحد الجرحى لتلقي المزيد من العلاج. كما أصيب اثنان بالإعياء خلال العملية وجرى نقل أحدهما أيضا من المنطقة لمزيد من العلاج. وقال المسؤولان إن جميع الأفراد في حالة مستقرة.

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الخارجية العراقية إن الإعلان عن موعد انتهاء مهمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تأجل بسبب "التطورات الأخيرة"، دون تحديد تلك التطورات.

وذكرت وسائل إعلام، في مارس الماضي، أن المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق بشأن إنهاء التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد قد لا تنتهي إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر المقبل.