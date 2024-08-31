سرايا القدس: فجرنا عدد من العبوات الناسفة في جنود وآليات الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - فجر مقاتلو سرايا القدس لواء جنين، عدداً من العبوات الناسفة في آليات عسكرية للمحتلين على محاور قتالية مختلفة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات العدو، كما يواصلون قصف قوات العدو بوابل من الرصاص على محاور القتال .

العمليات العسكرية مستمرة

وفي وقت سابق، أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي حاليفي، أن العمليات العسكرية مستمرة في الضفة لإحباط ما وصفه بالهجمات العدائية في البلدات والطرقات خاصة بعد عملية مستوطنة غوش عتصيون.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، عقد جلسة مع قادة المناطق في كافة الجبهات، لتقييم الوضع الأمني في الضفة الغربية.

مواصلة الحملة العسكرية في الضفة

وأضاف، أن هاليفي أكد على مواصلة الحملة العسكرية في الضفة لإحباط ما وصفه بالهجمات العدائية في البلدات والطرقات ومنطقة التماس، لافتا إلى أن الحملة على منطقة جنين مستمرة لإحباط عمليات مثل التي وقعت ليل الجمعة في منطقة (مستوطنة) غوش عتصيون.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت أمس أن جندياً وقائد لواء غوش عتصيون أصيبا في هجوم مزدوج استهدف مستوطنين في الضفة، فيما باركت حركة حماس الهجوم معتبرةً أنها "جاءت في الوقت المناسب".



