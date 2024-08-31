بدء هدنة «شلل الأطفال» المحارق

ياسر رشاد - القاهرة - مجازر مروعة فى غزة وغليان فى الضفة المحتلة



تبدأ اليوم هدنة شلل الأطفال لتطعيم نحو 640 ألف طفل فى مناطق محددة من قطاع غزة فى حملة للأمم المتحدة تعتمد على فترات توقف لمدة ثمانى ساعات يومياً للقتال على وقع المحارق الصهيونية وحمامات الدم المسفوح من الأجساد النحيلة ضحية الإبادة الجماعية التى دخلت يومها الـ330 بحصيلة تتجاوز مئات الآلاف من الشهداء والمصابين والمفقودين والنازحين.

وتأتى الحملة المعقدة التى تستهدف الأطفال دون سن العاشرة بعد تأكيد صدر الأسبوع الماضى أن طفلاً أصيب بالشلل بسبب فيروس شلل الأطفال من النمط 2، وهى أول حالة من نوعها فى القطاع منذ 25 عاماً.

وأكد مدير جمعية الإغاثة الطبية فى قطاع غزة، الدكتور بسام زقوت أن التحديات التى تواجه حملات تطعيم الأطفال فى القطاع تتطلب إجراءات حماية شاملة ووقف الحرب.

وأشار إلى ضرورة توفير بيئة آمنة، وتسهيل دخول المساعدات والتطعيمات، والالتزام بالمعاهدات الدولية، لضمان صحة وسلامة الأطفال فى ظل الأزمات الصحية والإنسانية الحالية وقال «إن إسرائيل تتجاهل المعاهدات الدولية وحقوق الإنسان، وتستمر فى ارتكاب جرائم القتل دون توقف منذ عشرة أشهر» .. مشيرا إلى استشهاد أكثر من 10 آلاف طفل خلال منذ أكتوبر وحتى الآن، مما يجعل الفكرة ليست فقط فى التطعيم، بل فى كيفية حماية الأطفال وإعادة حياتهم الطبيعية.

ودخلت حرب الإبادة الجماعية التى يشنها العدو الإسرائيلى على القطاع شهرها الحادى عشر على التوالي، تزامنا مع استمرار استهدافه للمنازل المأهولة بالمدنيين وتجمعات المواطنين والنازحين، مرتكباً مزيداً من المجازر فى مختلف مناطق القطاع.

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 40602 شهيد، و93855 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق آخر معطيات لوزارة الصحة الفلسطينية. ووصل 3 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني، جراء قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة حجاج قرب مسجد النور بحى الزيتون بمدينة غزة. كما ارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون، فى قصف إسرائيلى استهدف شقة سكنية فى لعائلة الشطلى بمخيم النصيرات. وشنت طائرات الاحتلال غارة غرب مخيم النصيرات وأطلقت آليات الاحتلال النار والقذائف بشكل متواصل شمال غربى المخيم، كما قصفت مدفعية الاحتلال موقعاً فى بلوك 12 بمخيم البريج وسط القطاع. والمناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح جنوبى القطاع، وقصف طيران الاحتلال غرب مدينة رفح. واستشهد طفلان وأصيب عدد آخر جراء استهداف منزل يعود لعائلة كردية فى مخيم المغازى وسط القطاع، والشهيدان هما الطفلان يامن رشاد كردية وعصام محمد الصلحات.

وأعلن الدفاع المدنى بغزة عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين فى قصف على مجموعة من المواطنين فى شارع العجارمة وسط مخيم جباليا. وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة حى الزيتون فى محيط دولة جنوب شرق غزة.

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة قائد لواء مستوطنة «غوش عتصيون» ومقاتل وعدد من المستوطنين، إثر عملية مزدوجة استهدفت مستوطنتين بالضفة المحتلة ووقع انفجار عند مفرق «غوش عتصيون»، المستوطنة الواقعة شمال الخليل جنوبى الضفة الغربية، أعقبه هجوم على مدخل مستوطنة «كرمى تسور» القريبة. وقال الاحتلال الإسرائيلى فى بيان إن «حدثين أمنيين وقعا فى لواء «غوش عتصيون»، وقتلنا منفذى الهجومين».

وأضاف أنه «فى هذه المرحلة لا يمكن تحديد ما إذا كانت هناك صلة بين الحدثين». فرض الاحتلال حصاراً على الخليل بعد العمليتين.

وزعمت الإذاعة الإسرائيلية أن قائد «لواء غوش عتصيون» - وهو ضابط برتبة عقيد- أصيب هو وأحد الجنود برصاص زملائهم خلال إطلاق النار على منفذ العملية. وكان الاحتلال قد أكد أن سيارة انفجرت فى محطة وقود بمفرق «غوش عتصيون»، وأن قوات وصلت إلى المكان وقتلت المهاجم. وأضاف أن محاولة دهس استهدفت حارس أمن قرب مستوطنة «كرمى تسور» وأن القوات قتلت منفذ الهجوم.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أجهزة أمن الاحتلال، أن المنفذين قادا سيارتين فى شارع (60) ثم اتجه الأول إلى محطة الوقود، والآخر نحو «كرمى تسور».

وتأتى العملية المزدوجة بعد شن قوات الاحتلال عدواناً عسكرياً، على مدن شمالى الضفة المحتلة فى عملية تُوصف بأنها الأوسع منذ عملية «السور الواقي» عام 2002، وأطلق عليها العملية اسم «مخيمات الصيف»، فى حين تتصدى المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب «القسام» الجناح العسكرى لحركة «حماس»، و«سرايا القدس» الجناح العسكرى لحركة الجهاد.

ويخوض المقاومون فى حارة الدمج اشتباكات ضارية فى مخيم جنين، بالضفة المحتلة لاصطياد عناصر الاحتلال تزامناً مع ضربيتن نوعيتين فى مستعمرتى.

وهذه ليست المرة الأولى التى تتصدر فيها حارة الدمج فى مخيم جنين، ثقل كمائن المقاومة فى المخيم، بل شهدت اشتباكات وكمائن شديدة فى عملية «السور الواقي» خلال الاجتياح عام 2002، و2014، و2023. وركزت صحف ومواقع عالمية فى تغطيتها لتداعيات العدوان الإسرائيلى على القطاع والضفة المحتلة على المأساة الإنسانية فى غزة وعلى إغلاق حسابات بنكية لمنظمات إنسانية تعمل بالقطاع، وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فى غزة، جورجيوس بيتروبولوس، لصحيفة «واشنطن بوست» إن نظام ما يسمى بالمنطقة الإنسانية التابعة للاحتلال الإسرائيلى قد مات تماماً، ولم يعد بإمكانهم تقديم المساعدات فيها.