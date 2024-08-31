حماس: الاحتلال يستهدف المستشفيات في ظل الصمت الدولي المطبِق عن هذه الجرائم

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت حركة حماس، القصف الذي نفَّذه جيش الاحتلال في محيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وأوقَعَ شهداء وجرحى داخله، مؤكدة أنه تأكيد على فاشية هذا العدو المجرم، وإمعانه في استهداف المستشفيات والمرافق المدنية، في ظل الصمت الدولي المطبِق عن هذه الجرائم المتواصلة.

التصدي لانتهاكات حكومة المتطرفين الصهاينة

وأضافت حماس في بيانها: أنه على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها العمل لوقف هذه الجرائم، والتصدي لانتهاكات حكومة المتطرفين الصهاينة الصارخة للقوانين والمعاهدات الدولية، التي تؤكد على حماية المدنيين والمؤسسات المدنية، وعلى رأسها المستشفيات.