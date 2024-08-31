الاحتلال يكشف نتائج التحقيقات حول مقتل رقيب أول في عملية جنين

ياسر رشاد - القاهرة - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، حول نتائج التحقيقات في عملية عسكرية صباح اليوم السبت، إن الجنود تبادلوا إطلاق النار من مسافة قريبة مع المسلحين، مما أدى إلى القضاء عليهما، وأصيب أربعة جنود على يد المسلحين، من بينهم الرقيب أول الكانا نافون الذي توفي لاحقا، وأحد الجنود المصابين وهو ضابط في حالة خطيرة، خلال عملية عسكرية في جنين .

مقتل الرقيب إلكانا نافون

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت، عن مقتل الرقيب إلكانا نافون، 20 عامًا من بيتح تكفا، سقط هذا الصباح خلال عملية للجيش الإسرائيلي في جنين وأصيب ثلاثة مقاتلين آخرين بجروح متوسطة وخفيفة.

مخيم اللاجئين في جنين

وأضاف البيان: أنه امتدت العملية هذا الصباح لتشمل مخيم اللاجئين في جنين، وتم القضاء على ما يقرب من 30 مسلحا، حيث دخلت قوة من لواء البصالح المنزل وواجهت عضوين بارزين في حركة حماس كانا يديران العديد من العمليات، وفي نهاية المعركة، تم القضاء على المسلحين.

ولفت البيان، إلى أن قوات الجيش جمعت 2000 قطعة سلاح، وضبط شحنات قوية ملحقة بأسطوانات الغاز، حتى الآن، ولم يتم العثور على أي شحنات قياسية .