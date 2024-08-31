هرتسي حاليفي: السنوار لن يتراجع عن قراره بشأن فيلادلفيا ولا نستطيع قتله

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 12 العبرية، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قال في جلسة الكابنيت مساء الخميس حول قضية محور فيلادلفيا: "يمكننا أن نقرر أن ننتظر السنوار لتغيير رأيه أو أن نقدر على القضاء عليه، نحن نعمل بجد لتحقيق ذلك، لكن هذين التطورين ليس لهما نقطة واضحة في الجدول الزمني" - في الواقع.

وأضاف رئيس الأركان، أن لا يوجد ما يشير إلى أن السنوار سيتراجع عن مواقفه، ولا يوجد ما يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي في وضع يسمح له بالوصول إلى السنوار.

رئيس الموساد ديدي بارنياع

وأضافت القناة 12 العبرية، أنه خلال الجلسة، عارض رئيس الموساد ديدي بارنياع قرار الكابنيت بالبقاء في محور فيلادلفيا، وقال للمستوى السياسي: "هذا التصويت لا معنى له في الوقت الحالي، على أي حال، تركز المفاوضات حاليا على آلية الصفقة وليس على محور فيلادلفيا" .

وأوضح المسؤولون الأمنيون للوزراء، أنه يجب أن يكون واضح للجميع أن عنصر الوقت مهم، لا أحد يتفاوض هنا في فراغ، كل يوم يمر يعرض حياة المختطفين للخطر، ضعوا ذلك في الاعتبار عند اتخاذ القرار.