البدوي: عودة وزير العمل السابق لرئاسة اتحاد العمال غير قانونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن لجنة الفتوى والتشريع، حسمت الجدل بشأن أزمة مقعد رئاسة الاتحاد.

وأشار البدوي إلى أن وزير العمل السابق حسن شحاتة، تم انتخابه رئيسًا لاتحاد العمال وبعدها تم اختياره كوزير للعمل بنحو شهرين.

وحول سبب الأزمة قال "البدوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أنهم فوجئوا بعد رحيل حسن شحاتة عن وزارة العمل أنه يطالب بتوليه رئاسة اتحاد العمال، ومن ثم كان هناك التباس قانوني فلجأوا لوزارة العمل باعتبارها الجهة المسئولة عن تنفيذ القانون.

وأوضح البدوي، أن وزارة العمل طلبت فتوى قانونية بشأن الأمر وجاءت الفتوى بأن عودة الوزير السابق لمنصب رئيس الاتحاد غير قانونية.