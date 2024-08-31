إحباط محاولة تهريب كمية من الترامادول بمطار شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

أحبط رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي "الادارة الرابعة"، برئاسة حسن حمدي، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 ، وقانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك عقب اشتباه مأمور اللجنة الجمركية في راكبة بريطانية خلال خروجها من بوابة اللجنة الجمركية لإنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار إسطنبول، وبتمرير الحقائب الخاصة بالراكبة على جهاز الفحص بأشعة X-ray، تلاحظ وجود عبوات أدوية متماثلة ومتكررة .

وجرى تكليف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة، وتبين وجود 6 عبوات بداخلهم 672 قرص من عقار الترامادول، و 13 عبوة بداخلهم 650 قرص من عقار Zapain "يشتبه أن تكون من الأقراص المخدرة"، مخبأة بطريقة احترافية بين طيات ملابس الراكبة.

وجرى تشكيل لجنة لجرد وتحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط بعد العرض على رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء.