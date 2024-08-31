شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتخفيف البطالة والان مع تفاصيل الخبر

تسعى حكومة دكتور مصطفى مدبولى، لإتاحة مشاركة الشباب فى العمل السياسى بشكل فعال، فضلا عن العمل على توفير فرص عمل لائقة للشباب مع التخفيف من نسب البطالة.

يأتى ذلك فى ضوء ما يتضمنه برنامج الحكومة الذى يستمر لمدة 3 سنوات (2024-2027) حيث يهدف برنامج الحكومة إلى العمل على تنفيذ ثلاثة برامج فرعية، وهى برنامج تعزيز انخراط الشباب وإشراكهم فى العمل المجتمعي والسياسي، وبرنامج تمكين الشباب اقتصاديا بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتعد مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولويات الدولة المصرية، خلال الفترة القادمة، وترتكز رؤية الحكومة ومستهدفاتها خلال الفترة القادمة في ذلك الشأن على ما يلي:

-مواصلة الأجهزة الأمنية جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر توجيه الضربات الاستباقية "الأمنية القانونية لعصابات تهريب المهاجرين والمتعاونين معها من سماسرة وإدلاء وتقويض قدراتهم اللوجستية وتجفيف منابع تمويلهم وإجهاض محاولات استغلال عائدات تلك الجرائم أو غسلها، مع استمرار تشديد الإجراءات الأمنية بالمنافذ لمنع الهجرة غير الشرعية باستخدام وثائق مزورة أو عن طريق التحايل على قواعد السفر.

-الاستمرار في إطلاق المبادرات التوعوية على غرار المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، والتي تستهدف توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

-متابعة تنفيذ مشروع التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي وتأهيل وتشغيل الشباب والذي يستهدف توفير فرص عمل، وخلق شباب مؤهل لسوق العمل المحلية للحد من هجرة الشباب بطرق غير شرعية بحثًا عن فرص العمل.

-الاستفادة من المخصصات المالية المتاحة من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف مثل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

-مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2026.