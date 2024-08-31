شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة والان مع تفاصيل الخبر

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولى الادارة الرابعة برئاسة حسن حمدى من ضبط محاولة لتهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127لسنه 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار إسطنبول اشتبه عبد الله احمد مختار مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة بريطانية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية، بتمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة محمد عاصم مكاوى ومحمد على شلبى مأمورى الفحص تلاحظ لهما وجود عبوات أدوية متماثلة ومتكررة.

وتم تكليف عمرو إبراهيم شكرى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود ٦ عبوات بداخلهم ٦٧٢ قرص من عقار الترامادول و١٣ عبوة بداخلهم ٦٥٠ قرص من عقار Zapain يشتبه أن تكون من الأقراص المخدرة مخبأة بطريقة احترافية داخل بين طيات ملابس الراكبة، بالعرض على المقدم احمد عبد السلام رئیس مكتب المخدرات بشرم الشيخ أيد الاشتباه. وقام بالجرد والتحريز لجنة من أحمد حسن أبوزيد نائب مدير الوردية وأحمد ابراهيم محمد وصلاح محمد حسانين مأمورى الحركة وسلامه محمد سلامه رئيس قسم الامن الجمركى بمطار شرم الشيخ.

قرر محمد لطفى مدير عام جمارك شرم الشيخ والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بعد العرض على سلمى سالم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.