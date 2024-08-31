"النشرة": غارتان إسرائيليتان على كفركلا وعيتا الشعب

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة كفركلا في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في البقاع. هذا، واستهدفت غارة أخرى بلدة عيتا الشعب.

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