اندلع حريق داخل حرم شركة الاترنيت المتوقفة عن العمل منذ عدة سنوات في شكا وارتفعت ألسنة النار، وحذر الأهالي من امتداد رقعة النيران إلى ما تبقى من المواد داخل الشركة ما ينذر بكارثة بيئية تهدد صحة السكان.
وناشد أبناء شكا والجوار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين والمدعي العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة من أجل تجنيب البلدة والاهالي أي خطر على صحتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق في معمل الاترنيت في شكا والأهالي يناشدون إخماده خشية وقوع أضرار بيئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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