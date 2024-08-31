قطع السير لفترة وجيزة على اوتوستراد خلدة والطريق سالكة حاليًا

أفادت غرفة التحكم المروري، عن قطع السير لفترة وجيزة على اوتوستراد خالدة وحاليًا الطريق سالكة.

وكان قد أقدم عدد من الأشخاص، على قطع طريق خلدة بالإطارات المشتعلة ما أدى إلى زحمة سير خانقة.

ويأتي التحرك بسبب ملف الموقوفين في ما يعرف بـ"أحداث خلدة"، وفق ما نقلت قناة "الجديد".