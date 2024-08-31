أفادت معلومات عن وفاة سجين من بلدة عرسال في سجن رومية في مبنى الموقوفين الإسلاميين بنوبة قلبية بسسب تأخر طبيب السجن لمعالجته وتأخير نقله إلى المستشفى. وأشارت المعلومات إلى وجود حالة غضب شديد وعارم في المبنى الآن.

كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن حالة غضب في سجن رومية إثر وفاة سجين من عرسال بنوبة قلبية بعد تأخر معالجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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