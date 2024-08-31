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أنباء عن حالة غضب في سجن رومية إثر وفاة سجين من عرسال بنوبة قلبية بعد تأخر معالجته

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أفادت معلومات عن وفاة سجين من بلدة عرسال في سجن رومية في مبنى الموقوفين الإسلاميين بنوبة قلبية بسسب تأخر طبيب السجن لمعالجته وتأخير نقله إلى المستشفى.

وأشارت المعلومات إلى وجود حالة غضب شديد وعارم في المبنى الآن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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