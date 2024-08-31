سموتريتش: نعمل على الأرض لتعزيز الاستيطان وإحباط قيام دولة فلسطينية

أعلن وزير المال الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش، "أننا نعمل على الأرض لتعزيز الاستيطان وإحباط قيام دولة فلسطينية وسأقدم خطة للحكومة لتحقيق هذه الأهداف".

وقال: "ملتزمون بتوسيع العملية في الضفة الغربية والعمل بحسم لمواجهة أي تهديد".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في جنين وطوباس وطولكرم شمالي الضفة الغربية، والتي وصفها بالأوسع منذ عام 2002، بينما أعلنت الفصائل الفلسطينية الانتقال إلى المرحلة الثانية من هذه المعركة التي أطلقت عليها اسم "رعب المخيمات".

وفي وقت سابق من اليوم، أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بمقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر بجروح خطيرة في المعارك الدائرة في جنين"، في الضفة الغربية.

وكانت قد أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأنّ "المسلحين في جنين يستخدمون في القتال مع الجيش لأول مرة صواريخ محمولة على الكتف"، في حين أكد الإعلام الإسرائيلي أنّ هناك "قتالًا صعبًا يدور بين الجيش والمسلحين في جنين".