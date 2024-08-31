الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر بجروح خطيرة في معارك جنين

أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بمقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر بجروح خطيرة في المعارك الدائرة في جنين"، في الضفة الغربية.

في هذا السياق، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بشأن بلاغ الجيش عن "مقتل رقيب أول بالكتيبة 906 وإصابة ضابط بجروح خطيرة خلال عملية جنين".

في وقت سابق من اليوم، قال مصدر قيادي في كتائب "القسام" لقناة "الجزيرة": "نطمئن شعبنا بأن المقاومة بكل تشكيلاتها بالضفة الغربية المحتلة في أفضل مراحل التنسيق والتكامل بينها"، معلنًا أنّ "كتائب القسام وفصائل المقاومة أعدت نفسها لأيام طويلة من المواجهة والاشتباك، والمجاهدون أعادوا توزيع وحداتهم في شمال الضفة بما يفشل العملية العسكرية".

وكانت قد أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأنّ "في جنين يستخدمون في القتال مع الجيش لأول مرة صواريخ محمولة على الكتف"، في حين أكد الإعلام الإسرائيلي أنّ هناك "قتالًا صعبًا يدور بين الجيش والمسلحين في جنين".

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي عمليته العسكرية في جنين وطوباس وطولكرم شمالي الضفة الغربية، والتي وصفها بالأوسع منذ عام 2002، بينما أعلنت الفصائل الفلسطينية الانتقال إلى المرحلة الثانية من هذه المعركة التي أطلقت عليها اسم "رعب المخيمات".