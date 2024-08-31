الفيضانات تهدد أمن نيجيريا الغذائي

ذكرت وكالة إدارة الكوارث في نيجيريا، أن الفيضانات المستمرة منذ أسابيع أسفرت عن مقتل نحو 200 شخص، وجرفت المنازل والأراضي الزراعية، مما يهدد إمدادات الغذاء بشكل أكبر، وخاصة في المنطقة الشمالية المتضررة بشدة.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا، في تحديث، إن الفيضانات التي أرجعتها إلى البنية التحتية الضعيفة والسدود التي لم يتم صيانتها بشكل جيد؛ أدت إلى مقتل 185 شخصا وتشريد 208 آلاف في 28 من ولايات البلاد الـ36، مما أدى إلى جهود محمومة لإجلاء مئات الآلاف إلى ملاجئ مؤقتة.

الأراضي الزراعية

وتسببت الفيضانات حتى الآن في تدمير 107 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، وكانت الولايات الشمالية من بين الأكثر تضررا، والتي تأتي منها معظم محاصيل نيجيريا.

كما أن العديد من المزارعين في المنطقة غير قادرين بالفعل على الزراعة بقدر ما يرغبون، إما بسبب انخفاض المدخلات مع كفاح الأسر وسط الصعوبات الاقتصادية في نيجيريا أو نتيجة للهجمات العنيفة التي أجبرتهم على الفرار.

ونتيجة لذلك، أصبح لدى نيجيريا أكبر عدد من الجياع في العالم، حيث يواجه 32 مليون شخص ــ أي 10 % من العبء العالمي ــ الجوع الحاد في البلاد، وفقا لوكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة.

كارثة بشرية

وتسجل نيجيريا فيضانات كل عام نتيجة الفشل في اتباع الإرشادات البيئية والبنية الأساسية غير الكافية. وكانت أسوأ الفيضانات التي شهدتها البلاد منذ عقد من الزمان في عام 2022 عندما قُتل أكثر من 600 شخص ونزح أكثر من مليون شخص.

ومع ذلك، وعلى عكس عام 2022 عندما تم إلقاء اللوم في الفيضانات على هطول أمطار غزيرة، توقعت وكالة الأرصاد الجوية النيجيرية هطول أمطار متأخرة أو طبيعية في معظم أنحاء البلاد هذا العام، وقالت إن الفيضانات الحالية كانت نتيجة للأنشطة البشرية.