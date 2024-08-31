جامعة بيتسبرغ الأمريكية: توقيف مشتبه به بعد هجوم على طلاب يهود

ياسر رشاد - القاهرة - قالت جامعة بيتسبرغ الأمريكية في بيان صحفي، إنه تم توقيف شخص بعد هجوم استهدف مجموعة من الطلاب اليهود في حرم الجامعة.

وأعلنت الجامعة أنه تم الاعتداء على الطلاب باستخدام زجاجة بالقرب من كاتدرائية التعلم التابعة للجامعة، مما أسفر عن إصابة شخصين تم توفير العلاج اللازم لهم في مكان الحادث.

وذكرت أن المشتبه به "الذي لم تحدد هويته بعد ليس له أي علاقة معروفة بالجامعة"، وأنه "تم توقيفه فورا من قبل شرطة الجامعة وهو قيد الاحتجاز" ولم يذكر بعد تفاصيل حول التهم التي قد يواجهها المشتبه به.

وتواصلت قيادة الجامعة مع منظمة"هليل" التي تجمع الطلبة اليهود في الجامعات الأمريكية وكذلك مع اتحاد اليهود في بيتسبرغ الكبرى.

وأكد البيان أنه لا توجد تهديدات مستمرة للسلامة العامة، وتم توفير الاستشارة للمتضررين.

وقال البيان: "للتوضيح: لن يتم التسامح مع أعمال العنف أو معاداة السامية". "يدعم الشركاء المحليون والفيدراليون شرطة بيتسبرغ في هذا التحقيق الجاري".