حرس الثورة الإيراني يعتقل إرهابياً في سيستان وبلوشستان

ياسر رشاد - القاهرة - ضبط حرس الثورة الإسلامية في إيران، عنصراً إرهابياً تابعاً لتنظيم "جيش العدل"، في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوبي شرقي البلاد، بحسب ما أوردت وكالة "إرنا" الإيرانية.

وقالت الوكالة إنّ الاعتقال تم بعد أن أطلق الإرهابي الرصاص على أحد مراكز قوات التعبئة الشعبية.

قوات الأمن الإيرانية

يُذكر أنّ قوات الأمن الإيرانية تمكنت من تفكيك خلية إرهابية تعمل ضدّ إيران، في تموز/يوليو الماضي، بعد "عملية رصد ومتابعة استخبارية دقيقة".

وحينها، قُتل وجُرح عدد من المسلحين الإرهابيين بنيران قوات الأمن الإيرانية، في أثناء محاولتهم التسلل إلى داخل البلاد، عبر الحدود الشمالية الغربية.