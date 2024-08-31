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الآلاف يتظاهرون شمالي تل أبيب لإتمام صفقة تبادل أسرى فورية

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ياسر رشاد - القاهرة - شهدت تل أبيب تظاهرات لآلاف الإسرائيليين، للمطالبة بإتمام صفقة لتبادل الأسرى، وسط تزايد لعدد المشاركين في المظاهرات، اعتراضاً على سياسة حكومة الاحتلال، التي تسعى لإفشال أي مسعى في الوصول إلى اتفاق.

 

ونصب المحتجون الإسرائيليون، يوم أمس، عدداً من الخيام في شارع "روتشيلد"، المركز المالي في "تل أبيب"، في إطار خطوة احتجاجية لمطالبة حكومة نتنياهو بالتوصل إلى صفقة فورية لتبادل الأسرى.

وكان منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين قد قاد قافلةً من المركبات من ساحة الأسرى في "تل أبيب" إلى حدود غزة، يوم الأربعاء الماضي، رافعين نفس المطالب المتمحورة حول ضرورة اتمام صفقة للتبادل.

وقال المنتدى في بيان أعلن فيه عن القافلة إنّ "فرصة إعادة الجميع تتضاءل مع كل يوم يمر".

 

وفي السياق، كشف قيادي في المقاومة الفلسطينية ، اليوم الجمعة، أنّ "لقاءات الدوحة فشلت". وعليه، فإنّ "المفاوضات تتعرض للانهيار".

 

وأضاف أنّ لقاءات الدوحة "أخفقت في ثني إسرائيل عن تمسكها بالبقاء في محور فيلادلفيا، وعن إزالة الفيتو عن 65 معتقلاً محكومين بالمؤبد". 

 

وبناءً عليه، "تتجه المفاوضات نحو الانهيار، بسبب رفض إسرائيل التجاوب مع مقترحات الوسطاء لمعالجة القضايا العالقة"، بحسب المصدر. 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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